Belirli bir saatten sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip güvenlik kulübesinin camlarını yumrukladı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir sitede yaşayan M.C., akşam saat 23.00'ten sonra siteye motokurye ile yemek siparişi alınmamasına sinirlendi.

Verdiği siparişi almak için site kapısına gelen M.C., güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Zeynep Y.'nin bulunduğu güvenlik kulübesine yaklaştı.

TEHDİTLER YAĞDIRIP, KULÜBEYE SALDIRDI

Pencereden Zeynep Y.ye hakaret ve tehditler yağdıran site sakini, öfkesini alamayarak güvenlik kulübesinin camını yumrukladı. Kırılan cam parçaları Zeynep Y.'nin yüzüne isabet etti.

Darp raporu alan Zeynep Y., polise şikayette bulundu.

Pendik'te site sakininin güvenlik görevlisine saldırdığı anlar

"'KAÇ PARALIK KADINSIN' DEDİ"

Saldırıya uğrayan Zeynep Y., "Gece saat 23.00'den sonra bize sipariş alınması yasağı geldi yönetim tarafından. Bize gelen mesaj onlarda da var. Saat 12'ye 10 kala bir sipariş geldi bir daireye. Daire sahibini aramaya kalmadan, siparişini almaya geldi. Siparişini aldıktan sonra dönüşte güvenlik kulübesinin önüne geldi. Arabasını park etti, kafasını camdan içeri uzatarak ağza alınmayacak bir sürü laf söyledi bana. Hakaret etti, çok zengin olduğunu, beni parasıyla satın alabileceğini, kaç paralık insan olduğumu, sabah beni işten kovduracağını söyledi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Sonra tekrar arabasına yöneldikten sonra 'kaç paralık kadınsın diyorum sana' dedi. Ben de sadece sesimi yükselttim, 'ne diyorsun sen' diyerek." ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Tekrar gelerek kafasını içeri uzattığını söyleyen Zeynep Y., "'Benimle anlaşacaksın, anlaşmak zorundasın.' diye tehdit etti. 'Burada iki tane güvenliğe silah sıktım. Eğer benimle anlaşmazsan üçüncüsü sen olacaksın.' dedi. Ben de öyle deyince camı örttüm. Bir yumruk attı, kırılmadı. İkinci yumrukla cam kırıldı. Cam parçaları yüzüme geldi. Biri kaşıma saplandı. Sonra ben o can havliyle kapıyı açtım, o arabasına binip gitti. 15-20 saniye içinde geri geldi. Eğer başka daire sakinleri olmasaydı orada o beni öldürmeye niyetliydi. 'Seni öldüreceğim, ben burada 2 tane güvenliği indirdim, 3'üncüsü sen olacaksın' dedi. Şikayette bulundum ama hiçbir şey yok. Karakola gittim, darp raporu aldım o da benden şikayetçi olmuş. 'Cama yanlışlıkla vurdum' demiş." diye konuştu.

Öte yandan saldırı anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.