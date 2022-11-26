- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Pendik'te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı
Pendik'te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı
Şoför ile yolcunun tartışmasına diğer yolcuların da katılamsıyla olay kavga noktasına geldi. Yolcu, tekmelenerek otobüsten indirildi.
- 26.11.2022 - 13:08
- Güncelleme : 26.11.2022 - 14:05
İETT otobüslerinde yaşanan akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi.
Pendik'te yaşanan olayda, İETT şoförü ile bir yolcu arasında tartışma başladı.
Olaya diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
Tekmelenerek otobüsten atıldı
Şoförle tartışan yolcu, araçtaki vatandaşlar tarafından tekmelenerek otobüsten indirildi.
O anlar kamerada
İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şahsın önce İETT şoförü ile tartıştığı ardından duruma tepki gösteren yolcuların şahsı araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor.
Pendik'te şoförle tartışan yolcuyu, diğer yolcular araçtan attı VİDEO