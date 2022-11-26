Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.295
0.16%
BTXN Coin
5.87
1.73%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Pendik'te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı

    Şoför ile yolcunun tartışmasına diğer yolcuların da katılamsıyla olay kavga noktasına geldi. Yolcu, tekmelenerek otobüsten indirildi.
    • 26.11.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı

    İETT otobüslerinde yaşanan akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi.

    Pendik'te yaşanan olayda, İETT şoförü ile bir yolcu arasında tartışma başladı.

    Olaya diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

    Tekmelenerek otobüsten atıldı

    Şoförle tartışan yolcu, araçtaki vatandaşlar tarafından tekmelenerek otobüsten indirildi.

    O anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şahsın önce İETT şoförü ile tartıştığı ardından duruma tepki gösteren yolcuların şahsı araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor.

    Pendik'te şoförle tartışan yolcuyu, diğer yolcular araçtan attı VİDEO

    Pendik te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı #1

    Pendik te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı #2

    Pendik te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı #3


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Eşinin yüzüne kaynar su döktü, serbest kaldı
    3. Sayfa

    Eşinin yüzüne kaynar su döktü, serbest kaldı

    Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi
    Otomobil

    Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi

    Görüş Bildir