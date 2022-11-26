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Pendik'te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı

Pendik'te şoförle tartışan yolcu araçtan atıldı

Şoför ile yolcunun tartışmasına diğer yolcuların da katılamsıyla olay kavga noktasına geldi. Yolcu, tekmelenerek otobüsten indirildi.