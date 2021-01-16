Pendik'te tacizci 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

Orta Mahalle'de yaşanan silahlı kavgada iddiaya göre bir kızı tehdit eden ve sarkıntılık yapan kişi, sarkıntılık yaptığı kızın dayısını öldürürüp bir kişiyi de yaraladı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Orta Mahalle Kavuniçi sokakta meydana gelen olayda, daha önceden tanıştığı kıza sarkıntılık ve tehditte bulunan isminin Necati isimli bir kişi kızın evininin önüne geldi.

Biri tarafından dayısına rahatsız edildiğini söyleyen kız dayısı ve mahalledeki vatandaşlarla kendisini rahatsız eden Necati adlı kişiyle kavgaya tutuştu.

Çıkan kavga sonucu sarkıntılık yapan Necati adlı kişi silahını çıkararak peş peşe ateş etti. Daha sonrasında olay yerinden koşarak hızla kayıplara karıştı.

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SARKINTILIK YAPAN TACİZCİ 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 1 KİŞİYİ DE YARALADI

Kurşunların isabet ettiği kızın dayısı Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken mahalleden bir kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hayatını kaybeden Hasan Yılmaz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.





GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan mahalle sakini ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Necati adındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



