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    Pendik'te tamir için çıktığı çatıda mahsur kaldı

    Tamir için çatıya çıkan işçi, yükseklik korkusu yüzünden mahsur kaldı. İşçi, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 21.10.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:16
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    Pendik'te tamir için çıktığı çatıda mahsur kaldı

    Pendik’te Batı Mahallesi'nde geçtiğimiz günün akşamında meydana gelen olayda bir işçi, 6 katlı iş yerinin çatısında kırılan ve yıpranan yerleri tamir etmek için çatıya çıktı.

    Çatıya çıkan vatandaş, yükseklik korkusu yüzünden gerilmeye başladı ve merdivenle çıktığı çatıdan geri inemedi.

    Mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Çatıda hareketsiz kalan işçi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    Çevredekiler ise polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

    İHA'nın haberine göre; çatıda mahsur kalan işçi itfaiye aracının sepetine bindirildi ve çatıdan kurtarıldı.

    O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik’te tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

    Pendik te tamir için çıktığı çatıda mahsur kaldı #1

    Pendik te tamir için çıktığı çatıda mahsur kaldı #2

    Pendik te tamir için çıktığı çatıda mahsur kaldı #3


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