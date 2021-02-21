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    Pendik'te tartıştığı annesini bıçakladı

    Tartışma sırasında kalbinden bıçaklanan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan oğlu ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 08:58
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    Pendik'te tartıştığı annesini bıçakladı

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Feys Sokak'ta yaşayan Saliha Duran, iddiaya göre ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışma yaşadı.

    Tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçakla yaraladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    O esnada kavga seslerini duyan komşular dışarı çıktığında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette gördü. Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan Mehmet Türk'ü gözaltına alarak emniyete götürdü.

    YARALI ANNE TEDAVİ GÖRÜYOR

    Sağlık ekipleri ise yaralanan anneyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Pendik'te tartıştığı annesini bıçakladı ViDEO

    Pendik te tartıştığı annesini bıçakladı #1

    Pendik te tartıştığı annesini bıçakladı #2

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