Pendik’te trafik magandası makas attı, herkesin canını hiçe saydı Sahil yolunda aşırı hızla seyreden sürücü, makas atarak ilerledi. Magandanın trafiği tehlikeye düşüren o anları ise bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul’un Pendik ilçesindeki sahil yolunda aşırı hızla seyreden bir sürücü, uzun bir süre makas atarak ilerledi. Müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, hem kendi canını hem de araçta bulunan arkadaşlarının canını hiçe saydı. "Ölürsek en fazla gömerler" Trafik magandasının diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonuna kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüye otomobilde bulunan arkadaşlarının, “Yavaş sür, yavaş”, “Devirecek bu bizi”, “Ölürsek en fazla gömerler” diyerek küfrettikleri duyuldu. Tepki çekti Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde kaydedilen bu anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.