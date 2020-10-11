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    Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada

    Trafikte otomobiline sürten sürücünün üzerine silahla giden maganda, aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 12:10
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    Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada

    İstanbul Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü.

    Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek, elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti.

    OTOMOBİLİNİ KONTROL EDİP, GİTTİ

    Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı.

    Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

    Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada İZLE

    Pendik te trafikte silah gösteren maganda kamerada #1

    Pendik te trafikte silah gösteren maganda kamerada #2

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