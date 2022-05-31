Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı gecekondu yangınında bazı vatandaşlar, balkonlarından hortumla su sıkarak alevlerin evlerine sıçramasını önledi.

İstanbul Pendik’te boş bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan gecenkondunun yanındaki apartmanın sakinleri, alevlerin kendi binalarına sıçramaması için balkonlarından hortum ile su sıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Can kaybı ve yaralanma olmadı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer binalara sirayet etmeden söndürülürken can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Pendik'te yangına mahalleli müdahalesi VİDEO



"Yukarıdan su tuttular"

Olaya tanık olan Murat Yorulmaz, "Evimizin diğer tarafından kara bir duman çıktı. Burası boşaltılmış bir yermiş. Duyarlı vatandaşlar yukarıdan buraya su tuttular. İtfaiye geldi, yangını kontrol altına aldı." dedi.

Yanan gecekondu ve vatandaşın hortum ile su sıkarak alevlere müdahale etme çabası drone ile görüntülendi.