Bir binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, yangını söndürmek için yan tarafta bulunan binanın çatısına tırmandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde bulunan bir evin çatı katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, yangını söndürebilmek için yandaki tek katlı binanın çatısına tırmanarak müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Alevler, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeni ile alt kattaki dairede de maddi hasar meydana geldiği görüldü.

“HEMEN GELDİLER MÜDAHALE ETTİLER”

Olaya şahit olan Saffet Kesik isimli bir vatandaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yangın çıkmış. Biz itfaiyeyi, polisi aradık. Allah'tan hemen geldiler, müdahale ettiler. Şu an zaten gördüğünüz gibi söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah söndürecekler. İçeride kimse yokmuş. Söndürüyorlar şu an.”

Pendik’te, yangını söndürmek için çatıya tırmandılar VİDEO

