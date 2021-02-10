Pendik'te yengesini ayaklarından vurdu

2 çocuğunun yanında eşinin ağabeyi tarafından vurulan kadın tedavi altına alınırken şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Saat 13.00 sıralarında İstanbul Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Turuncu Sokak'ta Nurşen A.'nın kaldığı eve, eşinin ağabeyi Yüksel A. geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Şüpheli, 2 çocuk annesi Nurşen A.'yı çocuklarının gözü önünde silahla ayaklarından vurdu.

KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıdı.

ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Nurşen A., Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli Yüksel A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüpheli, girişte Nurşen A.'yı kazayla vurduğunu söyledi.