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    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu

    Yol verme nedeniyle sokak ortasında iki kişi arasında yaşanan kavgada, şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzasıyla karşısındakinin kafasına vurdu.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 16:50
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    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu

    İstanbul’un Pendik ilçesinde, sokakta karşı karşıya gelen 2 sürücü arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    İkili arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar, sokak ortasında birbirine girdi.

    SİLAHIN KABZASI İLE VURDU

    Şahıslardan biri, eline aldığı silahın kabzası ile karşısındakinin kafasına vurdu. Diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı.

    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu VİDEO

    ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

    Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için çaba sarf etti.

    Taraflar, çevredekilerin de çabasıyla kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.

    Yol verme nedeniyle tartışan iki kişinin birbirlerine silahla ve blok beton ile saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Öte yandan, kavga eden şahısların kuzen oldukları öğrenildi.

    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu #1

    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu #2

    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu #3

    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu #4

    Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu #5


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