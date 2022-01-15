Yol verme nedeniyle sokak ortasında iki kişi arasında yaşanan kavgada, şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzasıyla karşısındakinin kafasına vurdu.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, sokakta karşı karşıya gelen 2 sürücü arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İkili arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar, sokak ortasında birbirine girdi.

SİLAHIN KABZASI İLE VURDU

Şahıslardan biri, eline aldığı silahın kabzası ile karşısındakinin kafasına vurdu. Diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı.

Pendik’te yol verme kavgası: Silahın kabzasıyla vurdu VİDEO



ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için çaba sarf etti.

Taraflar, çevredekilerin de çabasıyla kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.

Yol verme nedeniyle tartışan iki kişinin birbirlerine silahla ve blok beton ile saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, kavga eden şahısların kuzen oldukları öğrenildi.