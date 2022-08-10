Petrol
95.41
-0.93%
Euro
18.3072
0.16%
Dolar
17.9271
0.16%
Altın
1.03
-0.28%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
414.696
-3.34%
BTXN Coin
7.51
-2.34%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar

    İki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 10.08.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar

    İstanbul’un Kurtköy-Pendik bağlantı yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde önceki gün akşam saatlerinde araçlarıyla trafikte seyreden iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Araçlarından inen sürücüler, yumruk yumruğa birbirlerine girdi.

    Trafiği bile umursamadılar

    DHA’nın haberine göre trafiği umursamadan kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı.

    O anlar başka bir sürçünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar #1

    Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar #2

    Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar #3

    Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar #4


    İlginizi Çekebilir

    Düzce'nin Akçakoca ilçesi doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor
    Yaşam

    Düzce'nin Akçakoca ilçesi doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Kahta Kalesi 17 yıl sonra ziyaretçileriyle buluştu
    Kültür Sanat

    Kahta Kalesi 17 yıl sonra ziyaretçileriyle buluştu

    Görüş Bildir