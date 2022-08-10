Pendik’te yol verme kavgası: Trafiği umursamadılar

İki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kurtköy-Pendik bağlantı yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde önceki gün akşam saatlerinde araçlarıyla trafikte seyreden iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Araçlarından inen sürücüler, yumruk yumruğa birbirlerine girdi.

Trafiği bile umursamadılar

DHA’nın haberine göre trafiği umursamadan kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı.

O anlar başka bir sürçünün cep telefonu kamerasına yansıdı.