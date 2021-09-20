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- Pendik’te yol verme kavgasına tekmeler yumruklar konuştu
Pendik’te yol verme kavgasına tekmeler yumruklar konuştu
Yol verme nedeniyle alkollü olduğu öne sürülen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Taraflar, birbirine trafik ortasında tekmelerle ve yumruklarla saldırdı.
- İHA
- 20.09.2021 - 11:26
- Güncelleme : 20.09.2021 - 11:49
İstanbul’un Pendik ilçesinde, arkasında bir bayan yolcu ile seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen motosiklet sürücüsü, bir otomobilin önüne geçti.
Otomobil sürücüsü, motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
İki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
TRAFİK AKSADI
Kavga, trafiğin aksamasına neden oldu.
Birbirine saldıran 2 şahıs, yaralandı. Taraflardan biri, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmeyi reddetti.
KAMERAYA YANSIDI
Diğer şahıs ise polis merkezine götürüldü.
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik’te yol verme kavgasına tekmeler yumruklar konuştu ViDEO