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Pendik’te yol verme kavgasına tekmeler yumruklar konuştu

Pendik’te yol verme kavgasına tekmeler yumruklar konuştu

Yol verme nedeniyle alkollü olduğu öne sürülen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Taraflar, birbirine trafik ortasında tekmelerle ve yumruklarla saldırdı.