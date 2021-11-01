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    Pendik’te, yol verme kavgasında başından vuruldu

    Yol verme meselesinden çıkan kavga kanlı bitti. U.Ö. isimli bir sürücü, kavga ettiği sürücü tarafından silahla başından vuruldu.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 11:47
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    Pendik’te, yol verme kavgasında başından vuruldu

    İstanbul Pendik’te yolda seyir halinde olan U.Ö.,  başka bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

    Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Silahını çıkaran sürücü, U.Ö.’yü başından vurduktan sonra aracına atlayıp olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    U.Ö., ağır yaralı olarak ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    POLİS KAMERASINA YANSIDI

    Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı anlar ile saldırganın polis tarafından yakalandığı kameraya anbean yansıdı.

    Pendik’te, yol verme kavgasında başından vuruldu VİDEO

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde silahlı saldırganı yakaladı.

    Olaya tanık olan vatandaş, “Yarım saat önce trafikte iki şahıs tartışmış. Silahlı yaralanma olmuş. Emniyet, ambulans hepsi geldi. Şahsın sağlık durumu ağır olduğu için yoğun bakımda olduğu söylendi.” dedi.

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