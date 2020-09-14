Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Pendik Esenyalı mevkisi İstanbul istikametinde, Çorum-İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

9 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken; kazada 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Pendik'te yolcu otobüsü devrildi

"YOLCULARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.