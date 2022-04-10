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    Pendik yolları karıştı: İki sürücü birbirine girdi

    Tartışma üzerine araçlarından inerek kavgaya tutuşan iki sürücüden biri, diğerini yere yatırarak darbetti.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 17:11
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    Pendik yolları karıştı: İki sürücü birbirine girdi

    İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

    Sinirlerine hakim olamayarak aracından inen tır şoförü, otomobil sürücüsünü zorla aşağı indirmeye çalıştı.

    Tekme tokat birbirlerine girdiler

    Bunun üzerine ikili arasında kavga başladı. Otomobilin sürücüsü tekme atmak isterken tır sürücüsü tarafından yere düşürüldü. Tır sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.

    O esnada diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterirken, yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası

    Pendik yolları karıştı: İki sürücü birbirine girdi #1

    Pendik yolları karıştı: İki sürücü birbirine girdi #2

    Pendik yolları karıştı: İki sürücü birbirine girdi #3


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