Pendik’te yorgun mermi eve isabet etti

Bir ailenin evine, nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi isabet etti. Ev sakinleri, yorgun mermiden kıl payı kurtuldu.

İstanbul’un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi’nde eşi ve çocuklarıyla evinin balkonunda zaman geçiren Eray Can’ın evine, iddiaya göre dün akşam 21.30 sıralarında magandaların silahından çıkan yorgun mermi isabet etti.

Çocuklarının yanına gelmesi ile odaya geçen baba Eray Can, balkondan içeriye isabet alan kurşundan adeta saniyelerle kurtuldu.

POLİS İNCELEDİ

Nereden geldiği henüz bilinmeyen kurşun, balkonda bulunan demir korkuluklara girdikten sonra sekerek balkonun iç duvarına saplandı.

Olay sonrası büyük korku ve panik yaşayan Can Ailesi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kurşunun geldiği demir korkuluk ve saplandığı duvarda incelemelerde bulundu.

Boş kovanı da olay yerinde bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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“ÇOCUKLARIMA GELEBİLİRDİ”

Eray Can’ın eşi Şeyda Can, “Olay akşam 21.15 sularında oldu. Eşim ayakta duruyordu. Çocuklar iyi uykular demek için babasının yanına geldi. Babalarını öptüler. Birkaç dakika sonra çok yüksek bir ses duyduk. Bizim balkonumuzdan gelen bir ses oldu. Ne olduğunu ilk başta anlamadık. Daha sonra balkonun korkuluğunun ve duvarın delindiğini fark ettik. Kurşun, balkon korkuluğundan sekip duvara isabet etmişti. Mermi çekirdeği bulduk. Biz o an çok şaşırdık ve şoke olduk. Çünkü çocuklarım buradaydı, belki onlara gelebilirdi. Eşime gelebilirdi. Şu an buradayız ama hastane kapısında da bekliyor olabilirdik. Polisleri aradık geldiler, ilgilendiler. Bu şeylerin gerçekten artık bu kadar basit bir şekilde yapılması bizi çok korkutuyor. Merminin çıktığını biliyorsunuz ama nereye gittiğini hiçbir şekilde bilmiyorsunuz.” dedi.