Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Pendik'te meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ve sağlık ekiplerinin işini zorlaştıran meraklı vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi, Doğu Mahallesi mevkisinde bulunan sahil yolunda içerisinde üç kişinin bulunduğu 34 VC 1772 plakalı otomobil, Kadıköy istikametine gitmek için 'U' dönüşü yaptığı sırada, 34 BD 8945 plakalı otomobil süratle araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller hurdaya döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Pendik İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler, kısa sürede gelerek sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken 'U dönüşü' sırasında felaketi yaşayan aracın içerisindeki 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS MERAKLILARI BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

Kaza yerinde çalışmaları devam eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin işini zorlaştıran meraklı vatandaşları, polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik polisleri de görgü tanıklarını dinleyerek kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.