Pendik’te zehirlenerek öldürülmüş 17 köpek bulundu

Sokak hayvanlarını beslemek için ormanlık alanın yakınlarındaki araziye gelen vatandaşlar, 17 köpeğin ölüsü ile karşılaştı. Köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını beslemek için Çamlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınlarına gitti.

Vatandaşlar, 17 köpeğin ölüsü ile karşılaşınca durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü.

Yapılan incelemede, birçoğunun zehirlendiği belirlendi.

İŞKENCE YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

“YASA ÇIKMADIĞI SÜRECE KÖPEKLER EŞYA KONUMUNDA”

Köpekleri ölü olarak gören vatandaşlardan Sevgi Elik, şu sözleri kaydetti:

“Gittiğimizde köpeklerin ölü olduğunu gördük. Belediye ve polis ekiplerine haber verildi. Gelip olayla ilgili araştırmalara başladılar.

En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil.

Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü olarak gördük.”





“İÇİMİZİ ÇOK SIZLATTI”

Fatih Yazıcı isimli bir başka vatandaş ise, “Bizim besleme alanlarımızdan bir yer orası. Bu olay canımızı çok yaktı.

Resmen perişan olduk. İçimizi çok sızlattı. İnsanlar mahalle aralarında topluyorlar köpekleri, böyle belirli bir yerlere atıyorlar.

Köpekleri sevenler var, sevmeyenler var. Onları seven kişiler yapmamıştır zaten. Bilinçli olarak yapılan bir şey bu.” ifadelerini kullandı.