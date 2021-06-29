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    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu

    27 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.06.2021 - 08:21
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    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

    Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

    GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

    Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

    Pendik'te uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu #1

    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu #2

    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu #3

    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu #4

    Pendik’teki 27 adrese uyuşturucu operasyonu #5

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