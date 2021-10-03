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- Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti
Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti
Gelin almak için ara sokağa gelen düğün konvoyundan bir kişi, çocukların da bulunduğu çevre sakinlerine aldırmayarak havaya 20 el ateş açıp tehlike oluşturdu.
- DHA
- 03.10.2021 - 17:42
- Güncelleme : 03.10.2021 - 17:46
Dün öğle saatlerinde İstanbul Pendik Dumlupınar Mahallesi Artvin Sokak'ta gelin almak için sokağa araçlarıyla gelen düğün konvoyundan bir kişi, belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı.
Çevresindekilere aldırış etmeden kurşun sıkmaya devam eden maganda, 20 el ateş etti.
Gelinin evden çıkıp araca binmesinin ardından konvoy sokaktan ayrıldı.
ÇOCUK, KULAKLARINI KAPATTI
Silahlı magandanın havaya ateş ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bir çocuğun, kurşun sıkılırken kulaklarını kapattığı da görülüyor.
Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti VİDEO