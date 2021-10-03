Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
414.000
0.48%
EXEN Coin
20.38
1.90%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti

    Gelin almak için ara sokağa gelen düğün konvoyundan bir kişi, çocukların da bulunduğu çevre sakinlerine aldırmayarak havaya 20 el ateş açıp tehlike oluşturdu.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti

    Dün öğle saatlerinde İstanbul Pendik Dumlupınar Mahallesi Artvin Sokak'ta gelin almak için sokağa araçlarıyla gelen düğün konvoyundan bir kişi, belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı.

    Çevresindekilere aldırış etmeden kurşun sıkmaya devam eden maganda, 20 el ateş etti.

    Gelinin evden çıkıp araca binmesinin ardından konvoy sokaktan ayrıldı.

    ÇOCUK, KULAKLARINI KAPATTI

    Silahlı magandanın havaya ateş ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bir çocuğun, kurşun sıkılırken kulaklarını kapattığı da görülüyor.

    Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti VİDEO

    Pendik teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti #1

    Pendik teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti #2

    Pendik teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti #3

    Pendik teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir