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Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti

Pendik'teki maganda, gelin almada havaya 20 el ateş etti

Gelin almak için ara sokağa gelen düğün konvoyundan bir kişi, çocukların da bulunduğu çevre sakinlerine aldırmayarak havaya 20 el ateş açıp tehlike oluşturdu.