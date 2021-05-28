Kadın satıcılar arasında yaşanan yer tartışması, karakolda son buldu. Turistlerin gözü önünde gerçekleşen kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde hediyelik eşya ve el işi ürünleri satan kadınlar arasında çıkan yer tartışması bir anda kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EŞYALARI DAĞITTI

Polis, kadınları güçlükle sakinleştirirken; sinirlenen bir kadının eşyaları dağıtma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Birçok ürünün etrafa saçıldığı kavgada kadınlar güçlükle durdurulabildi.

“REZİL OLDUK”

Kadınlar, görüntüleri cep telefonuyla kaydeden kişiye de tepki gösterdi.

Şoför olduğunu belirten kişinin, kavgaya yakın bir bölgede bekleyen turistleri göstererek ‘Rezil olduk’ sözleri de görüntülere yansıdı.

Olay sonrası kavgaya karışan 4 kadın gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Perge Antik Kenti’nde kadınların kavgası ViDEO