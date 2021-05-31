Sprey boyayla yazılan yazıların zarar verdiği peribacaları, 'mikro kumlama’ tekniği sayesinde eski haline kavuştu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi başta Soğanlı Vadi olmak üzere, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında geliyor.

İlçenin Araplı yokuşu mevkisinde bulunan 40 peribacası, gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Ancak kültürel varlıklarımızı yeteri kadar iyi koruyamıyoruz.

40 peribacasından bazılarına, geçen aylarda sprey boya ile yazı yazılarak zarar verildi.

MİKRO KUMLAMA TEKNİĞİ KULLANILDI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, peribacalarının temizlenmesi için ocak ayında çalışma başlattı.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, sprey boyayla yazılan yazıları, ‘mikro kumlama’ tekniğiyle yüzeye uygun kum püskürterek eski haline getirdi.

Bölgede yapılan temizleme çalışması tamamlandı.

Peribacaları 'sprey boyayla' yazılan yazılardan temizlendi VİDEO

"RİCA EDİYORUM YAZI YAZMAYIN"

Peribacalarına zarar verilmemesini isteyen Araplı Mahalle Muhtarı Hamza Bulut şu ifadeleri kullandı;

“Burada bulunan peribacalarına, kimliği belirsiz kişiler sprey boyalarla yazılar yazarak zarar vermişti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından buranın temizliği yapıldı. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, buralara sprey boyalarla yazılar yazmasınlar.

Peribacalarına zarar verenler belirlendiğinde, yetkililer tarafından ceza uygulanacak.

"BİLİNÇLİ OLSALAR YAPMAZLAR"

Buraya ‘aşkım, seviyorum’ gibi sevgili isimleri yazılıyor. Burada artık temizleme çalışmaları bitti. Biz turizmin olduğu bir ülkedeyiz.

Vatandaşlar bu işleri bilinçsiz yapıyor. Bilinçli olsalar zaten yapmazlar.

Bunu taş, kaya olarak görüyoruz ama bunlar bizim tarihi varlıklarımız. Bunları korumak bizlere düşer."