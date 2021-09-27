Pınar Gültekin cinayeti davasında sanığın annesi bayıldı

Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasında 'delilleri karartma' suçundan yargılanan sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi duruşma salonunda bayıldı.

Pınar Gültekin cinayeti davasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 6’ncı duruşması devam ediyor.

"BENİ ALDATIYOR MU DİYE MERAK ETTİM"

Çapraz sorgulamada sanık Cemal Metin Avcı’nın eski eşi Eda Karagün, Gültekin ailesinin avukatlarının "Niye oraya gittin?" sorusuna "Merak ettim gittim. Oraya kızı salıyor mu, beni aldatıyor mu diye merak ettim gittim. Aklıma gelen tek yer orasıydı." yanıtın verdi.

"BUNLAR AİLECEK KATİL" DEDİ, SANIĞIN ANNESİ BAYILDI

Bunun üzerine Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin "Bunlar ailecek katil" diye bağırırken, sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı bayıldı. Duruşmaya SEGBİS kanalıyla katılan Cemal Metin Avcı "Anne" diye seslendi.

Duruşma salonunda bayılan Ayten Avcı için adliyeye ambulans çağrıldı. 112 sağlık ekipleri anne Ayten Avcı’ya müdahaleyi adliye koridorunda yaptı. Duruşmaya çapraz sorgulama ile devam edildi.

"YEDİ SÜLALEM DURUŞMAYA DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Duruşmada söz verilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı savunmasında, "Yedi sülaleme kadar herkes davaya dahil edilmeye çalışılıyor. Aileme karşı bu ithamı kabul etmiyorum. Çöp varilindeki sigara izmaritiyle, diğer varille bu olayın ne ilgisi var" dedi.

Avcı'nın bu talebinin ardından mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, dört sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti koronavirüs olduğu için getirilmeyen tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve ABD'den istenen telefon dökümüne ilişkin müzekereye gelen cevabın incelenmesine de karar verip, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.