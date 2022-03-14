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    Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı

    Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı

    Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 21:56
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    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

    Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

    KISMEN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

    Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

    KATİL ZANLISININ KARDEŞİNİN AYNI ZAMANDA ORADA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26), telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

    Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı.

    Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti.

    TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek iade kararını kaldırdı.

    Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı’nın tahliyesine karar verdi.

    Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı #1

    KARARDA  'YENİ DELİL BULUNMAMASI DİKKATE ALINDI' İFADELERİ KULLANILDI

    Mahkemenin tahliye kararında, “Sanık Mertcan Avcı’nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denildi.

    Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı #2

    Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı #3

    Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı #4


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