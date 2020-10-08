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    Pınar Gültekin soruşturmasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı

    Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Cemal Avcı'nın annesi, babası ve arkadaşı Şükrü Orhan hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 11:42
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    Pınar Gültekin soruşturmasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı

    Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Cemal Avcı'nın annesi, babası ve arkadaşı Şükrü Orhan hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verildi.

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