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- Pınar Gültekin soruşturmasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı
Pınar Gültekin soruşturmasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı
Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Cemal Avcı'nın annesi, babası ve arkadaşı Şükrü Orhan hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verildi.
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 11:42
Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Cemal Avcı'nın annesi, babası ve arkadaşı Şükrü Orhan hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verildi.