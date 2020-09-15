Pınar Gültekin'in adli tıp incelemesi tamamlandı

Otopsi raporunda katil Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ın cansız bedenini halat ile bağladıktan sonra cenin şeklinde varile koyduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından canavarca öldürüldüğü tespit edilmişti.

Katili yakalanıp tutuklanırken, Pınar'ın cansız bedeni de Menteşe'de ormanlık bir alanda bulunmuştu.

Talihsiz Pınar'ın cenazesi, ailesi tarafından Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilmişti.

HALATLA CENİN ŞEKLİNDE BAĞLANDI

Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp savcılığa gönderilen otopsi raporunda, Gültekin'in cesedinin 1.5 santimetre kalınlığında halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile koyulduğu bildirildi.

Pınar Gültekin'in cesedinin büyük bir kısmının yandığı, kalan kısmın ise varildeki betonla birleştiği anlatılan raporda, varilin morgda elektrikli spiral kullanılarak açıldığı belirtildi.





ARBEDE SIRASINDA 2 DİŞİ KIRILDI

Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.

Gültekin'in, 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı belirtildi.



