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    Pınar Gültekin’in aile avukatı: Katil mahkemeye getirilsin

    Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı, katil Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 07:17
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    Pınar Gültekin’in aile avukatı: Katil mahkemeye getirilsin

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu.

    Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

    BOĞDU, VARİLDE YAKTI, ÜZERİNE BETON DÖKTÜ

    Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

    Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

    Pınar Gültekin’in aile avukatı: Katil mahkemeye getirilsin #1

    İDDİANAME KABUL EDİLDİ

    Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da evli ve 1 çocuk babası Metin Cemal Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

    Pınar Gültekin’in aile avukatı: Katil mahkemeye getirilsin #2

    AVUKAT, MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

    Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı’nınn duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi. Epözdemir, sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını talep etti.

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