Pınar Gültekin’in annesi hakkında dava açıldı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle acılı anne Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Tutuklanan Mertcan Avcı, daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrol tedbiri konularak tahliye edildi.

Acılı anneden duruşmada hakaret

Türkiye'de gündem olan vahşi cinayetle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 14 Şubat’ta görülen davanın 10’uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı’ya, acılı anne Şefika Gültekin, "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" diyerek hakarette bulunup, tehdit etti. Bu ifadeler duruşma tutanağında da yer aldı.

Hakkında iddianame hazırlandı

DHA'nın haberine göre, Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin’in eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcı’nın şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

4 yıl 4 ay hapsi istendi

İddianamede, anne Gültekin’in alınan ifadesinde, Pınar’ı öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek, duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi.

Avukat: Manidar ve düşündürücüdür

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.