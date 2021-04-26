Pınar Gültekin'in katilinden pes dedirten savunma

Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cesedini varil içinde yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı duruşmada, "O benim sevgilim değil. Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu" dedi.

Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, SEGBİS ile katıldı.

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"PINAR'I KORKUTMAM İÇİN 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER"

Duruşmada, ilk olarak tanık M.Y.Ö. dinlendi. Diyarbakır'dan SEGBİS ile duruşmaya bağlanan M.Y.Ö., Cemal Metin Avcı'nın Pınar'ı tehdit etmek için kendisine para teklif ettiğini söyledi. M.Y.Ö., "Cemal Metin Avcı ile Isparta'da bir arkadaş ortamında tanıştım. İki veya üç kez beni Muğla'da barda misafir ettiler. Sonrasında iletişimimiz kesildi. Instagram hesabımda yazışmalar vardı. Cemal Metin Avcı ve Selim Avcı Diyarbakır'a geldi. Cemal Metin Avcı, bana Pınar'ın kendisine şantaj yaptığını, Pınar'ın cezaevindeki ağabeyinin tehdit mesajları attığını söyledi. 'Sen de Pınar da Doğulusunuz' diyerek onu korkutmamı istedi ve karşılığında 200 bin TL teklif etti. Teklifi kabul etmedim ve iletişimi de tamamen kestik. Pınar öldükten sonra bunları CİMER'e yazdım. Çünkü vicdan azabı çektim" dedi.

Gültekin ailesinin avukatının, cinayeti Cemal Metin Avcı'nın tek başına işleyip işlemediğine dair sorusuna ise M.Y.Ö., "Cemal Metin Avcı cahil adam. Bu işi tek başına yapamaz. Kimsenin günahına girmek istemem ama tahminimce Gökhan Orhan ve Selim Avcı ile fikir birliği yapmıştır" diye cevap verdi.

Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, geçen celselerde de ABD'ye yazılan müzekkereyle ilgili olarak yetkili makamlarca ek bilgi talebinde bulunduğunu, talebe ilişkin cevabın yazılarak gönderildiğini söyledi.

"İNSANLARIN VE AİLELERİN SİZLERE GÜVENİ KALMADI"

Daha sonra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetine 'Çekilin' talebinde bulundu. Epözdemir, "İnsanların ve ailelerin sizlere güveni kalmadı. Bu saatten sonra bu yargıya katılacak bir şey yok. Bu ABD ısrarı mahkemenin haksız tahriki uygulamanın dışa vurumudur. Aile sizin adalet dağıtacağınıza inanmıyor. Lütfen bu davadan çekilin" dedi.

Duruşmada söz alan öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ailesinin dağılmanın eşiğine geldiğini belirtip, "Pınar'ın ölümünden sonra ailem dağıldı. Ama ben onları kurtarmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Adil karar çıkacağını sanmıyorum. Reddi hakim de istemiştim. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Anne Şefika Gültekin ise mahkeme heyetine, "Size çok güvendik ama maalesef kızımı suçlu çıkarıyorsunuz. Lütfen çekilin. Benim evlatlarım mahkemeye gitmememi söylüyor. Bitlis'ten buraya gelip gidiyoruz. Ben size çok güvendim ama olmadı. Benim canım gitmiş artık başkalarının ki gitmesin" dedi.

Epözdemir reddi hakim taleplerini yinelerken, tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın duruşma salonuna katılmasını ve ABD'ye yazılan müzekkere cevabından vazgeçilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm bu taleplerin reddetti.

AVUKATA 'YALANCI', AVCI'YA 'CANİ' İFADELERİ SESLERİ YÜKSELTTİ

Sanık Avcı, tanık M.Y.Ö'yü hiç tanımadığını söyledi. Avcı, "O kişiyi hiç tanımıyorum. Isparta'ya da Diyarbakır'a da hiç gitmedim. Karşı tarafın avukatı benim kendimi savunma hakkımı elimden alamaz. Asıl senaryoyu o uyduruyor" dedi. Avcı'nın konuşması sırasında ayağa kalkan Epözdemir, "Burada yargılanan ben değilim. Sanki kızı ben katlettim" dedikten sonra avukatlar arasında tartışma çıktı.

Sanık tarafından kendisine 'yalancı' dendiğini belirten Epözdemir, Avcı için 'cani' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Avcı'nın avukatları Epözdemir'e tepki gösterdi. Seslerin iyice yükselmesi üzerine mahkeme başkanı, araya girip tartışmayı sonlandırdı.

"BENİMLE ZORLA BİRLİKTE OLAN BİR ESKORTTU"

Tartışmanın ardından konuşmaya devam eden Avcı, "Özür dilerim. Ben cani biri veya kadın düşmanı değilim. En başından sonuna kadar doğruyu anlattım. Beni kitlesel linçle değil adaletle yargılayın. Basında sürekli sevgilim olarak geçiyor. O benim sevgilim değil. Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu" dedi.

Anne Şefika Gültekin'in sanığın kızı hakkındaki bu sözlerine tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelecek olan rapor ve ABD’ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.