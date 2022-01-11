Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin yüz felci olduğu belirtildi

Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yapılan Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Özkan, “Yüz felcimiz var maalesef" dedi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.

Asiye, Gaziantep’teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’ne sevk edilmişti.

AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla, doku nakli gerçekleştirildi.

Bacağından ve sırtından alınan dokular, Asiye Ateş’e başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı.

Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş’le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.

“YÜZ SİNİRİ İÇİN YAMA AMELİYATI PLANLIYORUZ”

Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye’nin son durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat.

“1 YILLIK BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR”

Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor.”

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