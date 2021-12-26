Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye, doku nakli yapılacak

Site bahçesinde 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’e, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı 4 yaşındaki Asiye , bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

AMBULANS UÇAKLA ANTALYA’YA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Genel durumunun iyiye gittiği öğrenilen Asiye'nin takibi yoğun bakım ünitesinde yapıldı.

DOKU NAKLİ BAŞLADI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının gerçekleşmesi için enfeksiyon bulguları değerlendirildi.

4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü beklerken, baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı.