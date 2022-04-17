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    Pitbullu magandanın 'şakasında' faciadan dönüldü

    Çocukların oynadığı basket sahasına 'şaka' yapmak için pitbull ile giren maganda köpeği elinde kaçırdı. Korku ile kaçan çocukların o 3anları kameralara yansıdı.
    • 17.04.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 15:37
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    Pitbullu magandanın 'şakasında' faciadan dönüldü

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Pitbullu bir magandanın 'şakası' az kalsın facia ile sonuçlanıyordu.

    Bir basketbol sahasında çocuklar oyun oynadığı sırada adının Şahin olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki pitbull cinsi köpekle basketbol sahasına girdi.

    Pitbull'u gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı.

    Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı.

    Bu sırada çocukların korkudan, "Şahin abi ne olur getirme" şeklinde bağırdıkları görüldü.

    Köpeğin tasması koptu

    Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu pitbull'un tasması koptu.

    Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen pitbullu gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı.

    Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.

    Pitbullu magandanın 'şakasında' faciadan dönüldü ViDEO

    "Çok korktuk, kaçışmaya başladık"

    Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhagi bir ısırma olmadı" dedi.

    DHA'nın haberine göre ismini vermek istemeyen bir genç, "Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı" şeklinde yaşananları anlattı.

    O anlar kamerada

    Oyun oynadığı alana pitbull cinsi köpeğinin girmesiyle çocuklar, korkudan tellere ve potaya tırmandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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    Pitbullu magandanın şakasında faciadan dönüldü #2

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