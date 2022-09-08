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    PKK soruşturması kapsamında aranan Suriyeli, İstanbul’da yakalandı

    PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Suriyeli S.J., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • 08.09.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:53
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    PKK soruşturması kapsamında aranan Suriyeli, İstanbul’da yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu S.J.'nin yakalanması için harekete geçildi.

    DHA’nın haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerince önceden yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden fotoğraflarına ulaşılan S.J.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

    Adresine operasyon düzenlendi

    DHA’nın haberine göre; S.J., kaldığı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.J., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    PKK soruşturması kapsamında aranan Suriyeli, İstanbul’da yakalandı #1

    PKK soruşturması kapsamında aranan Suriyeli, İstanbul’da yakalandı #2

    PKK soruşturması kapsamında aranan Suriyeli, İstanbul’da yakalandı #3


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