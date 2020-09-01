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    PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.09.2020 - 13:57
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    PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Edirne'de güvenlik güçleri yaptıkları çalışmada, 2 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.

    Şüpheliler H.G. ve İ.S, Orhaniye köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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