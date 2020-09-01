- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 01.09.2020 - 13:57
Edirne'de güvenlik güçleri yaptıkları çalışmada, 2 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.
Şüpheliler H.G. ve İ.S, Orhaniye köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.