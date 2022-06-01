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    PKK Suriye'de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü

    Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9'u ağır 15 kişi de yaralandı.
    • 01.06.2022 - 18:41
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    PKK Suriye'de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine, öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

    Akçakale ilçesinde de tedirginliğe yol açan saldırıda vurulan bazı noktalardan duman yükseldi.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Saldırının ardından Akçakale’den Tel Abyad'a çok sayıda ambulans sevk edildi. 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 15 kişi de yaralandı.

    Yaralılardan durumu ağır olan 9 kişi Suriye’den alınarak Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşananların ardından saldırının gerçekleştiği bölgedeki teröristler ateş altına alındı.

    PKK Suriye'de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü VİDEO

    PKK Suriye de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü #1

    PKK Suriye de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü #2

    PKK Suriye de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü #3

    PKK Suriye de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü #4

    PKK Suriye de roketli saldırı düzenledi: 3 ölü #5


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