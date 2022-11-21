PKK terör örgütü Gaziantep'e roketle saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roketli saldırı gerçekleştirildi.

Kobani'nin iç kesimlerinden ateşlendiği tahmin edilirken, 5 roketten biri sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okuluna, biri ise seyir halinde bulunan bir tıra isabet ederken, diğerleri ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etti.

Bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. İlk bilgilere göre saldırıda 6 kişinin yaralandığı, bir öğretmen ve bir öğrencinin durumunun ağır olduğu aktarılırken, Gaziantep Valisi'nden açıklama geldi.

2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.



