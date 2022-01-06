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    İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde,PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:28
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    İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla terörist ve terör yuvaları bir bir ortadan kaldırılıyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    3 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 01 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.

    İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu #1


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