PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Güvenlik güçlerinin hain teröristlerle mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Diğer taraftan ise İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ikna çalışmaları yürütülüyor.

3 PKK'lı daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükkeri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi." ifadeleri kaydedildi.



