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    PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • 05.08.2022 - 20:43
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    PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    Güvenlik güçlerinin hain teröristlerle mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

    Diğer taraftan ise İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ikna çalışmaları yürütülüyor.

    3 PKK'lı daha teslim oldu

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükkeri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi." ifadeleri kaydedildi.

    PKK lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu #1

     

     


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