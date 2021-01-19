PKK'lı teröristin ifadesinde, HDP ile şifreli organizasyon ortaya çıktı

Kobani olayları sırasında kandırıldığını iddia eden PKK'lı terörist, kendisini alan HDP'li şahsın, "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum" dediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, kış aylarında da aralıksız operasyon düzenlediği bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk iki haftasında 9 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 GÜN ÖNCE TESLİM OLDU

Terör örgütünde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumunda kaçarak 15 Ocak 2021'de teslim olan teröristlerden A.Z., HDP-PKK iş birliğine ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

KOBANİ OLAYLARI BAHANE EDİLDİ

Terörist A.Z. ifadesinde, 2015'te HDP Mardin Kızıltepe teşkilatında görevli HDP'li kişilerce 'Kobani Olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

"KUMAŞ HAZIR, TERZİYE GÖNDERİYORUM"

A.Z. örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlattı.

Terörist A.Z, baskılara dayanamayarak "Evet hazırım" dediğini, kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla birisini arayarak, "Kumaş hazır. Terziye gönderiyorum." şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.

SURİYE'DEKİ KAMPLARDA EĞİTİM ALDI

Terörist A.Z., kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'de terör örgütüne ait kampta eğitime alındığını anlattı.