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PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sözde sorumlusu yakalandı

PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: YPS'nin sözde sorumlusu yakalandı MİT ve jandarmanın 2 ilde ortak düzenlediği terör operasyonunda, aralarında PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin sözde sorumlusunun da olduğu 5 şüpheli yakalandı.