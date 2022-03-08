PKK'ya lojistik destek sağlayan şahsa 1 yıl 10 ay hapis

Etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan PKK/KCK'nın 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım, 'silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Parım isimli şahıs, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT operasyonuyla yakalandı.

Parım, geçen yıl 10 Şubat'ta güvenlik güçleri tarafından Türkiye'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği kararına tabii tutulan Parım, tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ÖRGÜT ADINA BİLDİĞİM BÜTÜN İSİMLERİ SÖYLEDİM"

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve önceki celse adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık İbrahim Parım, karar duruşmasına Van'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu. Son savunmasını yapan Parım, "Önceki savunmalarımı tekrarlarım. Örgüt adına bildiğim bütün isimleri söyledim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beraatimi istiyorum" dedi.

1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Parım'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan takdir indirimi uygulayarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca hüküm kesinleşene kadar adli kontrol şartının da devamına karar verildi.