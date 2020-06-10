Yolda yürüyen bir şahıs, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı takip ettikten sonra defalarca bıçakladı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde cadde üzerinde yürüyen A.B.K., daha önceden kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü A.K. ile karşılaştı.

A.B.K., bir süre takip ettiği şahsı elindeki bıçakla defalarca bıçakladı. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı adam, bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli A.B.K ise yapılan incelemeler sonucunda polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pendik'te, cadde ortasında bıçaklı saldırı ViDEO

"İKİSİ DE KOMŞUMUZ"

Mahallede esnaflık yapan bir kişi, "Olay burada oldu ama araba önümüzdeydi, görmedim ben çalışıyordum. Ama ikisi de bizim komşumuz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Birisi hapse girdi, birisi yaralandı. Üzüldük, gerçekten üzücü bir olay. Durup dururken olan bir olay." dedi.