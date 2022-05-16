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    Polis aracı kullanan Suriyeli İstanbul'da yakalandı

    Polis aracının direksiyonuna geçen Suriyeli, polisi harekete geçirdi. Ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına alırken, videonun 8 ay önce bir oto tamircisinde çekildiği öğrenildi.
    • 16.05.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:49
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    Polis aracı kullanan Suriyeli İstanbul'da yakalandı

    Suriye uyruklu genç, polis aracının direksiyonuna geçti…

    Bu anları kayıt altına aldıran Suriyeli, kendisini çeken kameraya da selam verdi.

    Suriyeli, görüntüleri bir de Arapça müzik eşliğinde TikTok hesabından paylaştı.

    Polis harekete geçti

    Diğer sosyal paylaşım sitelerinde de hızla yayılan video, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

    Ekipler, şüphelinin yakalanması için hemen çalışma başlattı.

    Polis aracı kullanan Suriyeli yakalandı VİDEO

    Aracı yıkamaya götürürken çekti

    Yapılan incelemede, videonun ilk olarak Suriye uyruklu B.H'ye (25) ait bir hesaptan paylaşıldığı belirlendi.

    Şüpheli, Eyüpsultan’ın Sakarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

    Zanlının görüntüyü, 8 ay önce Zeytinburnu’ndaki oto tamircisine bırakılan polis aracını yıkama bölümüne götürürken kaydettiği öğrenildi.

    Polis aracı kullanan Suriyeli İstanbul da yakalandı #1

    Sınır dışı edilecek

    AA’nın yer alan habere göre; Türk Ceza Kanunu'nun “Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” başlıklı 264. maddesi gereği hakkında işlem yapılan B.H'nin, sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

    Polis aracı kullanan Suriyeli İstanbul da yakalandı #2

    Polis aracı kullanan Suriyeli İstanbul da yakalandı #3

    Polis aracı kullanan Suriyeli İstanbul da yakalandı #4


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