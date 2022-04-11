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    Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı

    TikTok'ta yayınlanan bir videoda çevirmeye takılan genç, karşısında polis memuru babasını gördü. Görevi başındaki baba, şaşkınlık yaşayan oğluna alkolmetreyi üfletmeyi de ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 16:31
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    Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı

    Sosyal medya platformu TikTok'tan yayılan bir video gündem oldu.

    Kullandığı araçla polis çevirmesine giren bir genç, karşısında babasını gördü.

    Genç, babasını karşısında görmesinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

    'Ehliyetini alırım bak diyerek' gözünü korkuttu

    Polis memuru baba, gençlere hitaben, "Alkol almadınız değil mi?" diye sordu.

    Polis memurunun, daha sonra oğluna gülerek "Ehliyetini alırım bak" dediği duyuldu.

    Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı VİDEO

    Oğluna alkolmetreyi üfletti

    Oğlunun "Neden" diye cevap vermesinin ardından alkometreyi üflediği görüldü.

    Alkollü çıkmayan gençler, çevirmeden sonra yollarına devam etti.

    Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı #1

    Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı #2


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