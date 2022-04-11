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- Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı
Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı
TikTok'ta yayınlanan bir videoda çevirmeye takılan genç, karşısında polis memuru babasını gördü. Görevi başındaki baba, şaşkınlık yaşayan oğluna alkolmetreyi üfletmeyi de ihmal etmedi.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 15:55
- Güncelleme : 11.04.2022 - 16:31
Sosyal medya platformu TikTok'tan yayılan bir video gündem oldu.
Kullandığı araçla polis çevirmesine giren bir genç, karşısında babasını gördü.
Genç, babasını karşısında görmesinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı.
'Ehliyetini alırım bak diyerek' gözünü korkuttu
Polis memuru baba, gençlere hitaben, "Alkol almadınız değil mi?" diye sordu.
Polis memurunun, daha sonra oğluna gülerek "Ehliyetini alırım bak" dediği duyuldu.
Polis çevirmesinde babasını gören genç, büyük şaşkınlık yaşadı VİDEO
Oğluna alkolmetreyi üfletti
Oğlunun "Neden" diye cevap vermesinin ardından alkometreyi üflediği görüldü.
Alkollü çıkmayan gençler, çevirmeden sonra yollarına devam etti.