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- Polis ekipleri Esenyurt'taki kaçak kreşe baskın yaptı
Polis ekipleri Esenyurt'taki kaçak kreşe baskın yaptı
Bir binanın bodrum katındaki daireye yapılan baskın sonucu içeride 6 çocuk bulunurken, öğretmen olduğunu iddia eden yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.
- DHA
- 30.12.2020 - 09:46
- Güncelleme : 30.12.2020 - 11:33
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’ndeki bir binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İÇERİDE 6 ÇOCUK BULUNDU
Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü. Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu çocukların ailesine ulaşıldı.
Kreş olarak kullanılan daire ise Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Polis ekipleri Esenyurt'taki kaçak kreşe baskın yaptı VİDEO