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Polis ekipleri Esenyurt'taki kaçak kreşe baskın yaptı

Polis ekipleri Esenyurt'taki kaçak kreşe baskın yaptı

Bir binanın bodrum katındaki daireye yapılan baskın sonucu içeride 6 çocuk bulunurken, öğretmen olduğunu iddia eden yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.