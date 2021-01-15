Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara’da 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

7 POLİS, 2 ÖĞRETMEN

Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.