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- Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 9 gözaltı kararı
Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 9 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
- 15.01.2021 - 09:59
- Güncelleme : 15.01.2021 - 10:31
Ankara’da 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
7 POLİS, 2 ÖĞRETMEN
Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.