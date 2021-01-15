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    Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 9 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 15.01.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 10:31
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    Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 9 gözaltı kararı

    Ankara’da 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

    7 POLİS, 2 ÖĞRETMEN

    Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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