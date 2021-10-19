Polis memurunu sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu: Şeker hastasıyım, panikledim

İzmit’te, denetim çalışmaları sırasında polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ifadesinde, şeker hastası olduğu için paniklediğini söylediği ortaya çıktı.

Kocaeli’ye bağlı İzmit’in Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde, 14 Ekim günü denetim yapan polisler tarafından durdurulan 06 CHP 50 plakalı araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu, bir anda gaza basarak kaçmaya başladı.

Otomobilin açık olan sol ön camından tutunan polis memuru Bedir Yıldız (25), Sadıkoğlu’nun kullandığı araçla metrelerce sürüklendi.

ARAÇ HACİZLİ ÇIKTI

Aracın ise, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğunun tespit edilerek trafik polisleri tarafından durdurulduğu, Sadıkoğlu’nun bu nedenle kaçtığı belirtildi.

POLİS MEMURU TABURCU EDİLDİ

Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sadıkoğlu, dün öğle saatlerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Sadıkoğlu’nun, emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

“ŞEKER HASTASIYIM O YÜZDEN PANİKLEDİM”

Normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirten Sadıkoğlu'nun, ifadesinin devamında, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim." dediği öğrenildi.

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