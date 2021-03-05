Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı

Polislerin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden şüphelinin, nezarethanede demir parmaklıklara kendi kendine kafa attığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 31 yaşındaki Harun Ç., maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç., darbedildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"KAFAMA VURDULAR, ELEKTRİK VERDİLER"

Polisleri suçlayan Harun Ç., "3-5 kişilerdi, kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdiler." dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç., "Karakolda beni vurarak ayılttılar." iddiasında bulundu.

Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular." ifadesini kullandı.

Harun Ç., olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.

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EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Harun Ç.'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

PARMAKLIKLARA KAFA ATTI

Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Harun Ç.'nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor. Harun Ç.'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

CİNSEL İSTİSMAR, ALIKOYMA GİBİ SUÇLARDAN 17 KAYDI VAR

Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor. Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.