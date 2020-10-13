Polise kafa atan tacizci tutuklandı

Bursa'da, ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Kent Meydanı AVM önünde meydana ggelen olayda, ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın arkasından gelen Umut I., genç kadına arkasından çarparak taciz etti.

Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti.

KAFA ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polise kafa atan Umut I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı.

Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü. Diğer yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar